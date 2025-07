Lampedusa il veliero di Arci salva 50 migranti La Guardia costiera ignora le nostre richieste

Lampedusa si conferma teatro di emergenze umanitarie senza fine, dove il veliero di Arci salva 50 migranti mentre la Guardia Costiera sembra ignorare le nostre richieste di intervento. √ą la seconda volta in pochi giorni che situazioni critiche richiedono attenzione immediata: mercoled√¨, la Garganey con 120 naufraghi ha dovuto dichiararsi ‚Äúin distress‚ÄĚ. La crisi continua a mettere alla prova la solidariet√† e la capacit√† di risposta delle istituzioni.

