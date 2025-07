Pronostici Wimbledon 7 luglio | Cobolli e Sonego a caccia dell’impresa

Il torneo di Wimbledon infiamma l’estate sportiva con tre italiani ancora in corsa per i quarti di finale: Sinner, Sonego e Cobolli. La loro determinazione e talento rappresentano una straordinaria pagina nella storia del tennis azzurro, che a questo punto si conferma tra i protagonisti assoluti del prestigioso torneo londinese. Scopriamo insieme i pronostici e le sfide che li attendono in questa emozionante corsa al trionfo.

Wimbledon, oggi in campo ben tre italiani per un posto nei quarti di finale: oltre a Sinner tocca pure a Sonego e Cobolli. Tutti i pronostici. Tre italiani sono ancora in corsa per un posto nei quarti di finale a Wimbledon. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli hanno contribuito a scrivere un’altra pagina storica del tennis azzurro, che a questo punto del prestigioso torneo londinese non aveva mai avuto così tanti rappresentanti. (Ansa) – Ilveggente.it Sinner finora ha praticamente rasentato la perfezione. Ha concesso solo 17 game ai suoi avversari nelle prime tre partite, facendo addirittura meglio di Roger Federer nel 2004. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Wimbledon 7 luglio: Cobolli e Sonego a caccia dell’impresa

In questa notizia si parla di: wimbledon - cobolli - sonego - pronostici

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

Ultimi ritocchi, e siamo pronti per un'altra giornata di grande tennis #Wimbledon Vai su Facebook

Pronostici di Wimbledon | Ottavi di finale (dalle 14.30) | Sinner-Dimitrov | Shelton-Sonego | Cilic-Cobolli | lunedì 7 luglio; Ubicontest: Sinner, Sonego e Cobolli alla riscossa. La seconda settimana di Wimbledon comincia adesso!; Wimbledon-Sinner, Cobolli e Sonego: sembra un film di Sergio Leone. Il Rosso, il Biondo e il Bruno.

Ubicontest: Sinner, Sonego e Cobolli alla riscossa. La seconda settimana di Wimbledon comincia adesso! - Invia il tuo pronostico e prova a ottenere il massimo punteggio! Riporta ubitennis.com

Wimbledon: Sinner, Cobolli e Sonego a caccia del record - I tre azzurri tutti in campo oggi con un grande obiettivo: conquistare il pass per i quarti di finale. Scrive msn.com