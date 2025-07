Napoli-Ndoye | ore bollenti tutte le cifre dell’affare | CMIT

Napoli si prepara a scaldare le proprie strategie di calciomercato con l'acquisto di Ndoye, esterno offensivo del Bologna nel mirino di Spalletti e Conte. L’affare, ormai a un passo dalla conclusione, promette di rafforzare ulteriormente la rosa azzurra. Dopo aver ufficializzato Beukema, il club partenopeo si avvicina con determinazione a questa operazione che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Le ultime sfumature della trattativa sono ancora da definire, ma il...

Il club partenopeo si avvicina all'acquisto dell'esterno offensivo dal Bologna: si stanno limando gli ultimi dettagli, le informazioni in possesso di Calciomercato.it Il Napoli rispetta il programma di calciomercato e così, dopo Beukema, si avvicina a grandi passi a Ndoye. L'attaccante esterno è un pallino di Conte e proprio il ruolo del tecnico azzurro sta giocando un ruolo fondamentale nell'operazione, sempre più calda, con il Bologna. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, gli azzurri puntano a chiudere tutti gli accordi in questa settimana. Ricordiamo le cifre: circa 3 milioni di euro per l'ingaggio per il calciatore, per un contratto quinquennale e 35-40 per il cartellino.