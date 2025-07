I Fantastici Quattro | Gli Inizi Sue e Reed sono in ritardo per la cena nella nuova clip

I Fantastici Quattro tornano sotto i riflettori con una scena che già fa parlare di sé. Sue e Reed, protagonisti di “Gli Inizi”, sono in ritardo per la cena, lasciando intuire un mix di tensione e complicità che promette di svelare nuovi dettagli sulla loro storia. A meno di un mese dall’uscita, Marvel Studios sorprende i fan con la clip completa di “Sunday Dinner”: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

