indonesia erutta ancora il laki laki colonna di cenere di 18 km

L'Indonesia si risveglia ancora una volta con uno spettacolo impressionante: un'eruzione del Monte Lewotobi Laki-Laki ha sollevato una colonna di cenere di 18 km nel cielo, creando un paesaggio tanto affascinante quanto inquietante. Le immagini mozzafiato catturate sull'isola di Flores sono un vivido ricordo della potenza della natura. Questa nuova attività vulcanica sta già influenzando i voli e la vita quotidiana dei residenti, ricordandoci quanto siano imprevedibili e potenti questi giganti di fuoco.

Nangahale (Indonesia), 7 lug. (askanews) - Una colonna di cenere alta circa 18 km in cielo. Spettacolari e allo stesso tempo spaventose le immmagini dall'Indonesia dopo l'eruzione del Monte Lewotobi Laki-Laki, un vulcano alto 1.584 metri sull'isola turistica di Flores. Decine di voli cancellati per e dalla popolare isola di Bali a causa della sua attività già nelle scorse settimane. "Si è verificata un'eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki, con l'altezza della colonna di cenere osservata che ha raggiunto circa 18.000 m sopra la cima", ha dichiarato l'agenzia vulcanologica in un comunicato, avvertendo della possibilità di pericolose inondazioni di 'lahar' - simile a una colata di fango o di detriti di materiali vulcanici - in caso di forti piogge, in particolare per le comunità vicine ai fiumi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net