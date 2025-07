Black Carpet Awards al via la terza edizione

Pronti a vivere un evento straordinario? La terza edizione dei Black Carpet Awards promette di essere un momento unico di celebrazione e ispirazione, riunendo figure di ogni provenienza per riconoscere il valore della Diversità, dell’Inclusione e dell’Equità. Il 24 settembre 2025, al Teatro Manzoni, Naomi Campbell salirà sul palco come madrina d’eccezione, dando il via a una serata indimenticabile che farà parlare di sé. Non perdere questa straordinaria occasione di cambiamento e confronto.

L’evento, che celebra ogni anno le persone di ogni origine e background che si distinguono per l’impegno concreto nella promozione della Diversita?, dell’Inclusione e dell’Equita?, andra? in scena il 24 settembre 2025 presso il Teatro Manzoni e vedra? come madrina d’eccezione Naomi Campbell. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Black Carpet Awards, al via la terza edizione

In questa notizia si parla di: black - carpet - awards - terza

Festival di Cannes 2025, Paul Mescal total black, Elle Fanning preziosa come una statuina di porcellana e tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della nona serata - Alla nona sera del Festival di Cannes 2025, star da tutto il mondo illuminano la Croisette con look straordinari, tra eleganza e originalità.

Doechii attacca Trump dal palco dei BET Awards In una Los Angeles sconvolta dalla repressione delle proteste contro le deportazioni degli immigrati, la... Vai su Facebook

Black Carpet Awards 2025, annunciati i protagonisti della Terza Edizione con Naomi Campbell madrina d’eccezione; Presentata ieri la terza edizione dei Black Carpet Awards; Al via la terza edizione del Black Carpet Awards con Naomi Campbell come madrina.

Black Carpet Awards, al via la terza edizione - L’evento, che celebra ogni anno le persone di ogni origine e background che si distinguono per l’impegno concreto nella promozione della Diversità, dell’Inclusione e dell’Equità, andrà in scena il 24 ... vanityfair.it scrive

Black Carpet Awards 2025, annunciati i protagonisti della Terza Edizione con Naomi Campbell madrina d’eccezione - La manifestazione che dà voce a Diversità, Inclusione e Talento si terrà durante la Milano Fashion Week a settembre e vedrà nuovamente Condé Nast in qualità di media partner ... Come scrive wired.it