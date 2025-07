Raccoglie per 16 anni i messaggi dei prof e li regala alla figlia in un libro | Non vedevo l'ora di darglielo

Per 16 anni, una madre ha raccolto con amore i messaggi dei professori, creando un tesoro di parole e ricordi per la figlia. In occasione del diploma, ha deciso di regalarle un libro speciale, ricco di dediche che testimoniano il suo percorso di crescita e resilienza. Questo gesto emozionante, simbolo di affetto e perseveranza, ha conquistato il cuore di molti online, dimostrando come l’amore possa trasformare i ricordi in un dono senza tempo.

In occasione dei festeggiamenti per il diploma, una madre ha regalato alla figlia con una lieve forma di autismo un libro con tutte le dediche scritte dagli insegnanti nel corso dei 16 anni precedenti. La tradizione, iniziata quando la bimba aveva appena due anni era diventata un appuntamento fisso per tener traccia di un percorso faticoso ma emozionante. Il video del momento in cui la madre ha rivelato il suo dono è subito diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

