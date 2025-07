Calcio femminile Andrea Soncin | Pronti a dare il massimo il gruppo che alleno è maturo

Il calcio femminile italiano si prepara a un'altra sfida emozionante, con Andrea Soncin e il suo gruppo di 232 atlete pronte a dare il massimo. Questa sera, alle 21:00 a Ginevra, l’Italia scende in campo contro il Portogallo, determinata a consolidare la vetta del girone e avanzare ai quarti degli Europei 2025. La vittoria potrebbe già mettere le Azzurre in una posizione di vantaggio, ma il percorso è ancora tutto da scrivere: il Portogallo lo...

L’ Italia torna in campo stasera a Ginevra (ore 21.00) per affrontare il Portogallo nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile, in corso di svolgimento in Svizzera. Le Azzurre hanno battuto all’esordio il Belgio per 1-0 e si trovano in vetta al gruppo B insieme alla Spagna, con la possibilitĂ di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale in caso di successo contro le lusitane. “ Il Portogallo lo conosciamo bene, è una Nazionale che prova sempre a giocare sotto pressione e in maniera molto verticale. Da parte loro ci sarĂ un tentativo di reazione dopo la sconfitta di giovedì, ma il gruppo che alleno è estremamente maturo, consapevole di quello che stiamo vivendo e del fatto che le conquiste vanno fatte passo dopo passo “, dichiara il CT Andrea Soncin. 🔗 Leggi su Oasport.it