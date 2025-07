Trump su Elon Musk | fondare un terzo partito? È ridicolo

Donald Trump non ha risparmiato critiche alla recente mossa di Elon Musk, definendo "ridicola" la creazione dell'America Party. Per l'ex presidente, il sistema politico statunitense funziona già bene con i repubblicani, e un terzo partito sembra inutile. Questa dinamica tra due figure così influenti apre nuove domande sul futuro del panorama politico americano. Ma cosa significa davvero questa tensione per gli elettori e il quadro politico complessivo?

Morristown (New Jersey), 7 lug. (askanews) - Il presidente degli Usa Donald Trump ha definito "ridicola" la decisione del suo ex alleato, il miliardario Elon Musk, di creare un proprio partito politico, l'America Party. "Penso sia ridicolo avviare un terzo partito. Abbiamo un enorme successo con il Partito Repubblicano - ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti prima di salire sull'Air Force One a Morristown, in New Jersey - i democratici hanno perso la loro strada, ma è sempre stato un sistema bipartitico, e credo che creare un terzo partito aggiunga solo confusione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump su Elon Musk: fondare un terzo partito? È ridicolo

In questa notizia si parla di: partito - terzo - trump - elon

Musk, 'il popolo ha parlato, serve un terzo partito' - In un'epoca di grande fermento politico, Elon Musk lancia una proposta che sta facendo discutere: la creazione di un nuovo partito, "The America Party", in risposta alla richiesta di un rappresentante autentico per l'80% degli americani.

Donald Trump dice la sua sull'annuncio di #ElonMusk di creare un nuovo partito: "Musk è un "disastro", un terzo partito porterà solo caos" #AmericaParty @RSIInfo_ https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114808616176041421… Vai su X

Ve lo ricordate? Sí, è Elon Musk, l’ex amichetto del cuore di Trump. Siccome il diavoletto li ha fatti litigare, e Donald lo ha cacciato dalla Casa Bianca, il miliardario qui presente ha fatto come un Calenda qualunque annunciando il suo partito, “America party”. B Vai su Facebook

L'America Party, Musk punta alla fronda in Congresso. Trump: ridicolo un terzo partito; Elon Musk annuncia la nascita del partito America. Trump: Ridicolo, ha perso il controllo; Trump gela Musk: “Ridicolo pensare al terzo partito”. Insulti di Bannon: “È uno scemo”. La replica: “Ciccione….

American party, per Trump un terzo partito “è ridicolo”: Musk intanto presenta il logo e lo slogan - Ma il miliardario punta a erodere voti al presidente, condizionare il Congresso e cambiare i giochi alle elezioni di ... Secondo fanpage.it

Trump contro Musk: "Mi rattrista, ha perso il controllo: un terzo partito è ridicolo" - Il presidente contro l'ex Doge: "Si è trasformato in un disastro nelle ultime cinque settimane". Si legge su huffingtonpost.it