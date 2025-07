Israele Bandiera nera | la nuova operazione militare contro gli Houthi

In un'azione decisa e senza precedenti, Israele lancia l'Operazione Bandiera Nera contro gli Houthi in Yemen, colpendo porti strategici, centrali elettriche e navi cargo. Questa mossa segna un'importante escalation nel panorama geopolitico del Medio Oriente, mettendo in discussione equilibri e alleanze regionali. La risposta internazionale sarĂ all'altezza delle sfide che questa operazione comporta, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le conseguenze di questa nuova fase di conflitto.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato una nuova operazione militare contro il movimento Houthi in Yemen, denominata "Bandiera Nera", durante la quale diversi porti, una centrale elettrica e una nave cargo sono giĂ stati colpiti da raid aerei. "Nell'ambito dell'Operazione Bandiera Nera, le Forze di difesa israeliane ( IDF ) hanno sferrato attacchi potenti contro obiettivi terroristici Houthi nei porti di Al Hudaydah, Salif e Ras Isa, contro la centrale elettrica di Ras Katib e contro la nave Galaxy Leader, catturata dagli Houthi circa due anni fa e ora impiegata per attivitĂ terroristiche nel Mar Rosso", si legge in una nota diffusa dal ministero della Difesa israeliano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele, "Bandiera nera": la nuova operazione militare contro gli Houthi

