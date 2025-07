Falso medico estetico si promuoveva sui social | sequestrato l’ambulatorio

Un falso medico estetico operava illegalmente a Pisa, promuovendosi sui social e attirando clienti ignari. La sua attività clandestina, svolta in un ambulatorio sequestrato, rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per tutelare i cittadini da queste truffe, dimostrando che la legalità è la vera chiave della sicurezza e della fiducia nel settore estetico.

PISA – I militari del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata e diretta dalla procura hanno individuato un sedicente medico estetico che lavorava in un ambulatorio clandestino, sottoposto a sequestro, allestito nelle vicinanze della propria abitazione. I finanzieri della compagnia di Pontedera, in particolare, hanno avviato una campagna di controllo e monitoraggio, su tutto il territorio di competenza, nei confronti degli operatori che, in assenza di qualifiche e autorizzazioni, effettuano trattamenti di medicina estetica, a seguito dei recenti fatti avvenuti nel territorio nazionale, che ha portato anche alla morte di ignari pazienti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

