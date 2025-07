Juventus Nonge ai saluti

La Juventus dice addio a Joseph Nonge Boende, promettente centrocampista belga classe 2005, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura al Kocaelispor, club turco di Super Lig. Dopo aver maturato esperienza tra le fila della Juventus Next Gen, con 21 presenze e due gol, il giovane talento si prepara a sfidare nuove sfide internazionali. È un arrivederci o un arrivederci? Solo il tempo potrà dirlo.

Joseph Nonge saluta la Juventus: nuova avventura al Kocaelispor Joseph Nonge Boende, giovane centrocampista belga classe 2005, ha ufficialmente lasciato la Juventus per approdare al Kocaelispor, club turco di Super Lig. Dopo un percorso di crescita nelle giovanili bianconere, con 21 presenze e due gol nella Juventus Next Gen, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nonge ai saluti

In questa notizia si parla di: juventus - nonge - saluti - joseph

Juventus Next Gen, Nonge saluta definitivamente i bianconeri! Sarà un nuovo giocatore del Kocaelispor: visite mediche e tutti i dettagli nel comunicato ufficiale - La Juventus Next Gen dice addio a Joseph Nonge Boende, che approda ufficialmente al Kocaelispor. Dopo un percorso ricco di emozioni e sfide, il talentuoso centrocampista si prepara a nuove avventure in Turchia.

Joseph Nonge lascia la Juventus: una clausola nel contratto con il nuovo club; Nonge e 14 minuti da incubo: Allegri sbaglia il cambio e il Napoli ne approfitta. Il giocatore: “Chiedo scusa…; Nonge, serata da incubo: entra, provoca il rigore decisivo e Allegri lo cambia dopo 14'.

Accordo raggiunto tra la Juventus e il Kocaelispor per il trasferimento di Nonge - Il Kocaelispor si è accordato con la Juventus per un trasferimento di Joseph Nonge a titolo definitivo. Da tuttojuve.com

Nonge lascia la Juventus, è UFFICIALE: ecco dove giocherà - Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende’nin kulübümüze nihai transferi konusunda Italya Futbol Federasyonu'na tescilli Juventus Football Club ile mutabakata varilmis olup, Futbolcu ileri transfer ... Lo riporta ilbianconero.com