Arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana Linda Martino | Balli provocanti per incitare al vizio

Una notizia che scuote il mondo dello spettacolo e le relazioni culturali: Linda Martino, danzatrice del ventre italo-egiziana, è stata arrestata in Egitto con l’accusa di aver incitato al vizio. Le autorità la accusano di usare danze provocanti e abiti indecenti per offendere la morale pubblica. La vicenda mette in discussione i confini tra arte e censura, lasciando aperto un interrogativo: fino a dove può spingersi l’espressione artistica in contesti culturalmente conservatori?

“Appariva con abiti indecenti, usava tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”. È quanto si legge negli atti di accusa che hanno portato all’arresto di Linda Martino, danzatrice del ventre italo-egiziana. La donna è in carcere in Egitto con l’accusa di offesa alla morale. Nata da padre egiziano, Martino possiede sia la cittadinanza egiziana che quella italiana. Ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza. Ha parenti in Veneto e ha sposato un italiano. In Egitto gode di grande popolarità, con oltre 2 milioni di followers su Instagram. Cinque danzatrici arrestate – Dalle ricostruzioni dei media, sembra che l’arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana Linda Martino: “Balli provocanti per incitare al vizio”

