Goldman Sachs e Ubs hanno detto no alla Gaza Humanitarian Foundation che voleva aprire un conto in Svizzera

L'ombra di tensioni geopolitiche si staglia sulla Gaza Humanitarian Foundation, che ambisce a operare in Svizzera. Goldman Sachs e UBS hanno infatti rifiutato di aprire un conto bancario, sollevando dubbi sulle pressioni internazionali e sui rischi di coinvolgimento in un conflitto complesso. Questa decisione evidenzia come le dynamically mutevoli alleanze e le questioni etiche possano influenzare le operazioni umanitarie, lasciando in sospeso il futuro di un progetto cruciale per la pace e la solidarietĂ .

Ubs e Goldman Sachs hanno declinato la richiesta della Gaza Humanitarian Foundation di aprire un conto bancario in Svizzera. Lo rivela Reuters, ricordando come l’organizzazione che da maggio dovrebbe distribuire aiuti umanitari ai civili palestinesi a Gaza sia sostenuta da Stati Uniti e Israele e aggiri i canali di assistenza tradizionali, tra cui le Nazioni Unite. Peraltro le sue attivitĂ sono spesso sfociate in massacri di civili in attesa di cibo. Alcuni soldati dell’esercito israeliano, a cui è affidato il compito di garantire la sicurezza dei luoghi adiacenti alle strutture, hanno raccontato di aver ricevuto l’ordine di aprire il fuoco anche in assenza di reale pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Goldman Sachs e Ubs hanno detto no alla Gaza Humanitarian Foundation che voleva aprire un conto in Svizzera”

