Napoli-Juanlu trattativa calda | accordo con il giocatore ora si tratta col Siviglia

Il mercato azzurro si infiamma: Napoli ha raggiunto un accordo con Juanlu, ma ora la trattativa si concentra sul trasferimento al Siviglia. La squadra partenopea non si ferma e cerca di definire gli ultimi dettagli per assicurarsi un rinforzo di qualità . Restate sintonizzati, perché l’affare potrebbe presto entrare nel vivo e portare grandi novità in casa Napoli.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in cerca di un rinforzo per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Juanlu, trattativa calda: accordo con il giocatore, ora si tratta col Siviglia

In questa notizia si parla di: napoli - juanlu - trattativa - calda

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - In un contesto di mercato infuocato, Juanlu Sánchez, il talento del Siviglia, ha catturato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare la propria rosa.

#Siviglia - Napoli e Siviglia in pressing per Juanlu, trattativa calda. La svolta potrebbe arrivare a breve. Rimanete sintonizzati! Vai su X

Tuttosport: "La trattativa con Juanlu Sanchez del Siviglia sta procedendo con qualche ostacolo: il club spagnolo avrebbe rifiutato anche la seconda offerta del Napoli (15 milioni) per il nazionale Under 21 spagnolo, valutato 20 milioni di euro. La trattativa va av Vai su Facebook

CdS – Dopo gli esterni ed il difensore il Napoli prova a fare Juanlu Sanchez, ma il Siviglia continua a fare muro”; Lang, Juanlu e Beukema: il Napoli non sceglie e vuole prendere tutti!; Braccio di ferro Napoli-Siviglia per Juanlu! Gazzetta: trattativa ad oltranza, cifre e dettagli.

Napoli-Juanlu, trattativa calda: accordo con il giocatore, ora si tratta col Siviglia - Juanlu, trattativa calda: accordo con il giocatore, ora si tratta col Siviglia Il Napoli continua a lavorare sul mercato in cerca di un rinforzo ... forzazzurri.net scrive

Juanlu Sanchez ha fretta, vuole il Napoli. La strategia degli azzurri - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il giocatore spagnolo avrebbe fretta di trasferirsi al Napoli. Da msn.com