Roma e Lazio torna il fresco | calo delle temperature e possibili temporali

Roma e Lazio si preparano a un'improvvisa svolta meteorologica: dopo giorni di caldo record, si avvicina un'ondata di frescura con temporali che potrebbero coinvolgere anche le zone più interne. Flavio Galbiati spiega che questa perturbazione porterà un sollievo tanto atteso, ma anche condizioni di instabilità che richiedono attenzione. Restate aggiornati: il cambiamento è alle porte e potrebbe rivoluzionare il vostro inizio di settimana.

Dopo giorni di caldo estremo e temperature che in alcune aree hanno toccato i 40 gradi, da domani – lunedì 7 luglio – è previsto un cambiamento significativo sul fronte meteo a Roma e nel Lazio. L'ondata rovente cede il passo a un'instabilità che porterà, oltre a un generale abbassamento delle temperature, anche piogge sparse e possibili grandinate, soprattutto nelle zone interne della regione. Secondo quanto spiegato da Flavio Galbiati, meteorologo di MeteoExpert, a Fanpage.it, le temperature inizieranno a calare già da domani, con valori massimi che scenderanno sotto i 30 gradi, tornando su livelli più in linea con la media stagionale.

