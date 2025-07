Calciomercato Roma settimana decisiva per O’Riley | Massara lavora col Brighton per il colpo

La notte del calciomercato si infiamma: la Roma corre veloce verso il raduno di luglio, con Massara determinato a regalare a Gasperini i rinforzi giusti. Tra le piste più calde spicca quella di Matt O’Riley, talento danese di proprietà del Brighton, che potrebbe diventare il tassello chiave del nuovo progetto giallorosso. Il countdown è iniziato: il mercato dei sogni può ancora sorprendere.

La Roma accelera sul mercato: mancano meno di sette giorni al raduno della nuova era targata Gasperini, previsto per il 13 luglio, e Massara è al lavoro per cercare di regalare al tecnico almeno uno o due nuovi innesti prima dell’inizio ufficiale della preparazione. Il nome caldo di queste ore è quello di Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 di proprietà del Brighton. Il giocatore è molto apprezzato dalla dirigenza e ritenuto ideale per il sistema di gioco di Gasperini: visione di gioco, inserimenti e duttilità tattica lo rendono un obiettivo prioritario. O’Riley, le cifre dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, settimana decisiva per O’Riley: Massara lavora col Brighton per il colpo

In questa notizia si parla di: roma - riley - massara - calciomercato

Roma, a volte ritornano: O’Riley per il post Paredes e derby di mercato per Ratiu - Roma, città eterna e cuore pulsante del calcio italiano, si prepara a una nuova settimana di intense emozioni e grandi aspettative.

Massara al lavoro: Wesley, O’Riley e Lucumì in cima alla lista #RomanewsEU #ASRoma Vai su Facebook

LA VOCE DELLA SERA - Torna il consueto riepilogo di giornata! #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma #Vocegiallorossa #FrancescoTotti #VincentCandela https://vocegiallorossa.it/primo-piano/si-punta-a-chiudere-subito-per-de-cuyper-e-o-riley-t Vai su X

Paredes al Boca: sono ore calde, poi il via libera all’arrivo di O’Riley; Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O'Riley: tutti i nomi; Roma, primi contatti col Flamengo per Wesley. Massara vuole anche O’Riley.

LA GAZZETTA | Calciomercato Roma: Wesley in pole, c’è una chiave per arrivare a O’Riley - CALCIOMERCATO ROMA – Manca meno di una settimana all’inizio del ritiro estivo a Trigoria, fissato il 13 luglio, e il DS Massara è chiamato ad accelerare per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rin ... Scrive msn.com

Roma, ecco la lista di Gasperini: chiesti sette rinforzi. Tutte le richieste del tecnico - L'allenatore si aspetta diversi innesti per la nuova squadra: difesa confermata in blocco, Pellegrini verso il rilancio, sugli esterni si cambia ... Segnala corrieredellosport.it