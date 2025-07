Borsa | faro Europa su dazi Trump listini all' insegna cautela

Le borse europee affrontano una giornata di incertezza, mentre gli investitori tengono d'occhio i dazi annunciati da Donald Trump e le prossime scadenze sulle imposte sospese. Con i mercati che oscillano tra cautela e speranza, l’attenzione si concentra su come le decisioni statunitensi influenzeranno gli indici. In questo contesto di tensione commerciale, è fondamentale monitorare i segnali del mercato, poiché ogni mossa potrebbe determinare il prossimo impulso. La volatilità resta alta, lasciando spazio a molte opportunità e rischi.

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela con la lente sui dazi di Donald Trump. Oggi partono le prime lettere, in vista della scadenza per l'entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i Paesi "allineati" ai Brics. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600 è poco mosso con finanziari e industriali in tenuta. Male, invece, l'energia con il petrolio in calo dopo l'aumento della produzione dell' Opec+. Il wti cede lo 0,7% 66,5 dollari mentre il brent perde lo 0,5% sopra i 68 dollari al barile. Il gas lascia oltre mezzo punto percentuale con il prezzo che si muove intorno a 33 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: faro Europa su dazi Trump, listini all'insegna cautela

