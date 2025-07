Maltempo al Centro-Nord alberi caduti e vento Addio al caldo anche al Sud

Il maltempo imperversa su tutto il Centro e Nord Italia, portando disagi e drammatici eventi come alberi abbattuti e strade allagate. Milano, Firenze e Novara sono state colpite duramente, con conseguenze che hanno richiesto interventi di emergenza e purtroppo anche vittime. Le temperature sono in calo, segno della forza di questa perturbazione. In un contesto così critico, è fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni del caso.

Un treno colpito da un fulmine, una donna morta dopo essere stata travolta da un albero, strade allagate e due operai feriti nella notte. Nelle ultime ore il maltempo ha investito Milano e quasi tutto il Nord Italia, con alberi caduti anche a Firenze e forti raffiche di vento nel novarese, con un albero secolare del parco del ristorante tre stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo che ha ceduto a causa delle raffiche. Le massime sono in calo in tutta la Penisola, l’afa dovrebbe abbandonare anche il sud entro domani, martedì 8 luglio. I temporali non dovrebbero riguardare la Capitale, dove sono attese solo nuvolosità . 🔗 Leggi su Open.online

