Domenica di superlavoro per il maltempo in provincia di Pisa

Una domenica di duro lavoro per la provincia di Pisa, colpita dal maltempo e dall’emergenza. Tra rami pericolanti, alberi caduti e dissesti strutturali, i soccorritori sono stati impegnati senza sosta per garantire sicurezza e recuperare i danni. La furia della natura ha messo alla prova il territorio, ma la reazione tempestiva e coordinata dimostra ancora una volta la resilienza della comunità. La situazione è in costante monitoraggio, e si lavora per tornare alla normalità.

PISA – Provincia di Pisa flagellata dal maltempo nella giornata di ieri, nell’arco dell’allerta meteo giallo per possibile dissesto idrogeologico e idraulico. Sono stati interessati i territori dei comuni di Pisa, Vecchiano, Vicopisano, Palaia, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Crespina-Lorenzana e Montescudaio: le tipologie vanno da rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici dagli edifici di tegole e intonaco. Il personale dei vigili del fuoco nell’arco della seratanottata ha messo in sicurezza tutti i luoghi per cui era stato richiesto un intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

