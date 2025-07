Incidente Mortale a Palermo | Muore un 51enne Grave la Figlia di 20 Anni

Un dramma si è consumato a Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio, lasciando un segno indelebile nella comunità. Maurizio La Monica, 51 anni, ha perso la vita in un tragico incidente tra scooter e auto, mentre la figlia di 20 anni è rimasta gravemente ferita. Una tragedia che invita a riflettere sulla sicurezza stradale: seguiteci per gli aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda.

Scontro nella notte tra auto e scooter in via Cipressi. Foto: Pagina Instagram Fillis Palermo Un tragico incidente stradale ha sconvolto Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio, dove un uomo di 51 anni, Maurizio La Monica, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra il suo scooter e una Fiat Punto. L'impatto è avvenuto in via Cipressi, nella zona occidentale della città. La vittima e la figlia coinvolta. Maurizio La Monica era alla guida del mezzo a due ruote. In sella con lui c'era la figlia ventenne, che è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Civico di Palermo.