Meteo le previsioni per la settimana dal 7 al 13 luglio | Italia divisa in due

Preparati a vivere una settimana di emozioni meteorologiche contrastanti in Italia, dal 7 al 13 luglio 2025. Un promontorio di alta pressione porterà giornate soleggiate e stabili all'inizio, ma l’arrivo di correnti atlantiche più umide e instabili ci accompagnerà nel secondo tratto. Scopri come affrontare al meglio queste variazioni climatiche e pianifica le tue attività con le previsioni dettagliate regione per regione. Non perdere i nostri aggiornamenti!

Situazione generale. La settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025 sarà caratterizzata da un'alternanza tra giornate stabili e soleggiate e fasi di instabilità atmosferica, con effetti diversi a seconda delle regioni. Un promontorio di alta pressione interesserà inizialmente la penisola, ma nella seconda parte della settimana si farà sentire l'influenza di correnti più umide e instabili di origine atlantica. Lunedì 7 e martedì 8 luglio: dominio dell'alta pressione. Le prime due giornate della settimana saranno segnate da tempo prevalentemente soleggiato e caldo su gran parte dell'Italia.

