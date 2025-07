Tennis Giotto impresa storica | titolo regionale D3 femminile e promozione in D2

Il Tennis Giotto, storica impresa aretina, conquista il terzo titolo regionale consecutivo in sole tre settimane, confermando il suo dominio nel panorama tennistico locale. Dopo i successi nelle categorie giovanili Under16 e Under18, la squadra femminile di Serie D3 si è vista incoronare campionessa regionale, promossa in D2 e imbattuta lungo tutto il percorso. Un traguardo che testimonia la crescita e la passione del circolo.

Il Tennis Giotto centra il terzo titolo regionale consecutivo in appena tre settimane. Dopo i successi nelle categorie giovanili Under16 e Under18, a portare in alto i colori del circolo aretino è stata la squadra femminile di Serie D3 che ha concluso una stagione da incorniciare: imbattuta, promossa in D2 e, infine, campionessa regionale. Il cammino trionfale è iniziato lo scorso marzo con la fase provinciale, proseguito con cinque turni a eliminazione diretta nel tabellone toscano e si è concluso con la vittoria in finale contro il Tc Poggibonsi. Decisivo è stato il doppio, dopo che i singolari si erano chiusi sull’1-1. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2

