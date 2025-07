Intesa supporta le imprese con 10 miliardi per l' occupazione

Intesa Sanpaolo si impegna a rilanciare l'occupazione con un investimento di 10 miliardi, puntando principalmente su giovani e donne. Attraverso la soluzione 'S-Loan soluzione lavoro', la banca di Carlo Messina offre un finanziamento strategico che favorisce la crescita delle imprese e il rafforzamento della competitività . Un meccanismo di premialità innovativo garantisce agevolazioni aggiuntive sul credito, creando un circolo virtuoso di sviluppo.

Intesa Sanpaolo supporta le imprese per incrementare l'occupazione, in particolare con nuove assunzioni di giovani e donne. La banca guidata da Carlo Messina mette in campo ' S-Loan soluzione lavoro ', il finanziamento per le imprese che punta a favorire la crescita dell'occupazione sostenendo contestualmente gli investimenti per l'aumento della competitività , attraverso un meccanismo di premialità aggiuntiva che riconosce un'agevolazione sul tasso di interesse in caso di nuove assunzioni. La misura, destinata alle imprese clienti della Banca dei Territori, si ispira al modello dell'Ires premiale e potrà contare per i prossimi tre anni su una disponibilità di 10 miliardi di euro, nell'ambito dei 410 miliardi di euro previsti dal gruppo a sostegno dei progetti collegati al Pnrr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intesa supporta le imprese con 10 miliardi per l'occupazione

In questa notizia si parla di: imprese - occupazione - intesa - supporta

Bonus Donne: nuove misure per incentivare l’occupazione femminile e sostenere le imprese [Decreto] - Il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito in legge il 4 luglio 2024, introduce misure innovative per promuovere l'occupazione femminile in Italia.

14 Miliardi per la Competitività del Lazio: il nuovo Accordo con Intesa Sanpaolo. Con il nuovo accordo firmato con Intesa Sanpaolo, rafforziamo il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane: 14 miliardi di euro destinati al tessuto produttivo del Lazio, all’i Vai su Facebook

Intesa supporta le imprese con 10 miliardi per l'occupazione; Piombino: vicina l’intesa sull'occupazione con i sindacati; Confindustria e Intesa Sanpaolo: 14 miliardi per rafforzare produttività e competitività delle imprese de....

Intesa supporta le imprese con 10 miliardi per l'occupazione - Intesa Sanpaolo supporta le imprese per incrementare l'occupazione, in particolare con nuove assunzioni di giovani e donne. Segnala msn.com

Confindustria e Intesa Sanpaolo: 14 miliardi per rafforzare produttività e competitività delle imprese del Lazio - L’intesa punta su tecnologie avanzate come robotica e intelligenza artificiale, favorisce startup e Pmi tecnologiche, e promuove un piano per attrarre talenti e rafforzare lo sviluppo anche nel Sud It ... Riporta msn.com