kiev1000 droni e 1000 bombe aeree russe scorsa settimana

"In totale, la scorsa settimana sono stati impiegati circa 1.270 droni, 39 missili e quasi mille KAB (le bombe aeree guidate, ndr)". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, dopo un nuovo attacco nella notte "con 101 droni, la stragrande maggioranza dei quali erano 'shahed' russo-iraniani". "Ci auguriamo vivamente - afferma il leader ucraino - che i nostri partner rispettino tutti gli accordi presi. La difesa aerea è fondamentale per la protezione della vita. Stiamo già implementando con grande dinamicità gli accordi sugli investimenti nella nostra produzione di armi, in particolare di tutti i tipi di droni ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net