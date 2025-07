Temptation Island Alessia replica a Lino dopo la rottura | Quando finirai di dire cazz*te?

La travagliata storia tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, nata e finita davanti alle telecamere di Temptation Island 2024, continua a far parlare di sé anche sui social. Tra accuse, frecciatine e dichiarazioni velenose, il loro rapporto sembra essere diventato un vero e proprio show senza fine. Ma adesso, Alessia ha deciso di rispondere a Lino: "Quando finirai di dire cazzate?" Un botta e risposta che tiene tutti con il fiato sospeso.

La relazione tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, raccontata davanti alle telecamere di Temptation Island 2024 si è conclusa nuovamente tra accuse reciproche, tensioni social e frecciatine online. La storia tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano si è chiusa - di nuovo - nel caos dei social, tra accuse, frecciate e una replica velenosa che non è passata inosservata. I due li abbiamo conosciuti grazie alla partecipazione all'edizione 2024 di Temptation Island, dalla quale uscirono separati dopo un percorso turbolento che aveva messo a nudo le fragilità della loro relazione. Eppure, qualche mese dopo la fine del programma, c'era stato un clamoroso ritorno di fiamma.

