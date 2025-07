Fiumicino incendi nel cantiere della Liburna e vicino all’aeroporto

Le recenti fiamme che hanno colpito Fiumicino e l’aeroporto di Roma sollevano ancora una volta preoccupazioni sulla sicurezza nel nostro territorio. Dopo l’incendio nel distributore di benzina nel quartiere Prenestino, il nuovo incendio al cantiere della Liburna e nelle aree circostanti dimostrano come le emergenze possano insidiare anche i siti storici e strategici della capitale. La domanda ora è: cosa si può fare per prevenire future tragedie?

Dopo l’ esplosione avvenuta venerdì a Roma in un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, lunedì un nuovo incendio ha colpito il litorale romano. Intorno alle 8.30, le fiamme sono divampate in due punti distinti di Fiumicino. Un rogo ha coinvolto il cantiere della Liburna, la replica in legno di una nave da guerra romana lunga 33 metri. A bruciare sono stati la tettoia e un magazzino contenente attrezzi, ma l’imbarcazione non ha riportato danni. Poche ore prima, un incendio più vasto era scoppiato in via della Corona Boreale, dietro l’aeroporto Leonardo Da Vinci, interessando un deposito della Paoletti Ecologia, azienda che tratta rifiuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it