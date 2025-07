periferie la commissione parlamentare in missione a caivano e scampia

Una delegazione parlamentare ha avviato una missione a Caivano e Scampia, zone simbolo delle sfide e delle speranze delle periferie napoletane. Guidata dal presidente Battilocchio, la visita mira a capire da vicino le condizioni di sicurezza, degrado e rinascita, ascoltando le voci della comunità e valutando possibili interventi concreti. Un passo importante per promuovere il cambiamento e ridare fiducia ai territori dimenticati.

NAPOLI, 07 LUGLIO 2025 – È partita oggi da Caivano la missione esterna della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie. Una delegazione di parlamentari, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia), ha visitato i luoghi simbolo della rinascita territoriale, facendo tappa tra sport, istruzione, presidi civili e luoghi di culto, per proseguire nel pomeriggio nel quartiere di Scampia e infine a Grumo Nevano. Il fitto programma della giornata ha preso il via alle 10:45 presso il centro sportivo “Pino Daniele”, per poi proseguire a Parco Verde dove la delegazione ha visitato la nuova ludoteca, la scuola “Collodi” e il Polo Millegiorni di “Save the Children”. 🔗 Leggi su Primacampania.it