Prestiti sovranisti | quei milioni dall’Ungheria che finanziano le campagne di Vox

Nel cuore di un panorama politico internazionale sempre più movimentato, emergono i prestiti sovranisti che collegano Budapest a Vox, il partito di estrema destra spagnolo. Con oltre 7 milioni di euro appena concessi da MBH, il secondo gruppo bancario ungherese, si svelano legami finanziari che alimentano le campagne europee del 2024. Una rete di supporto che non si ferma qui: già nel 2023, la stessa entità aveva investito oltre 9 milioni di euro per sostenere i radicali spagnoli.

(Budapest) – 7 milioni di euro. A questa cifra ammonta il prestito emesso da MBH, il secondo gruppo bancario ungherese, al partito di estrema destra spagnolo Vox. L’iniezione di capitale è stata utilizzata per finanziare la campagna per le elezioni europee del 2024, ma non è la prima volta che MBH sostiene i radicali spagnoli. Già nel 2023, infatti, il consorzio magiaro aveva fornito due prestiti per un totale di 9,2 milioni di euro, poi restituiti da Vox con il saldo di interessi pari a 1 milione di euro. Secondo quanto affermato da Ignacio Garriga, portavoce di Vox, la decisione di ricorrere al prestito ungherese è stata presa in seguito al boicottaggio subito da parte delle banche spagnole che, su pressione del governo di Madrid, rifiuterebbero di finanziare il partito. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Prestiti sovranisti: quei milioni dall’Ungheria che finanziano le campagne di Vox

