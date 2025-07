Addio Juve 25 milioni di euro per la cessione | ci siamo

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo volto: 25 milioni di euro per la cessione di un pezzo pregiato, pronto a cambiare aria. Le recenti delusioni in campo internazionale hanno scatenato riflessioni profonde e strategie nuove, con l’acquisto di Jonathan David che fa da anteprima a una trasformazione ambiziosa. La domanda ora è: chi sarà il prossimo a lasciare Torino? Restate sintonizzati, perché il mercato bianconero non aspetta.

La Juve ha deciso: un bianconero verrà ceduto al miglior offerente. Già esposto in vetrina il prezzo del cartellino: servono 25 milioni. Le sconfitte rimediate nel Mondiale per Club, patite per mano del Manchester City e del Real Madrid, hanno prodotto uno scossone all’interno della Juventus. Da una parte hanno spinto il duo composto dal direttore generale Damien Comolli e da Giorgio Chiellini ad ingaggiare Jonathan David. Dall’altra, ha consentito al management di individuare gli elementi dell’attuale gruppo ritenuti poco utili alla causa e, pertanto, da sacrificare durante la sessione estiva del mercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Juve, 25 milioni di euro per la cessione: ci siamo

In questa notizia si parla di: juve - milioni - addio - euro

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - La Juventus si prepara a un'estate calda sul fronte del calciomercato! Secondo Ciro Venerato, la società bianconera ha presentato un'offerta da 80 milioni di euro al Napoli per il talentuoso attaccante Victor Osimhen.

La Juventus guarda in casa Tottenham: per la mediana piace Yves Bissouma Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è prossimo all’addio agli Spurs, che chiedono tra i 15 e i 20 milioni di euro per la cessione #Juventus #Bissouma #SpazioJ Vai su X

Juve, quanto ha speso Exor? Con questa doppia operazione da 15 milioni di euro ciascuna, le risorse provenienti da Exor tra versamenti e aumenti di capitale hanno raggiunto quasi quota 680 milioni di euro negli ultimi quattordici anni. Oltre agli aumenti tr Vai su Facebook

Juventus: 20 milioni per l'addio a Thiago Motta, ma la Champions vale molto di più; Adidas, alla Juve 40 milioni l'anno fino al 2038: l'eredità di Calvo prima dell'addio; Vlahovic-Juve, aria di addio? Quanto costa al club e la cifra per la plusvalenza.

Vlahovic Milan si accende! Il serbo apre ai rossoneri, legame forte con Allegri: la Juve ha pronto un piano per agevolare l’addio - Il serbo apre ai rossoneri, legame forte con Allegri: la Juve ha pronto un piano per agevolare l’addio nel corso dell’estate Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve potrebbe e ... Secondo juventusnews24.com

Juventus scarica Douglas Luiz: addio imminente dopo una stagione deludente - La prima stagione di Douglas Luiz in Serie A potrebbe già essere l’ultima. Da stadiosport.it