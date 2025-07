Cina | inaccettabili minacce Usa a Brics

Le tensioni tra Usa e Brics si intensificano: dopo le minacce di aumentare i dazi, Pechino sottolinea che i Paesi membri non cercano lo scontro, ribadendo il proprio impegno per il commercio libero. Tuttavia, le dichiarazioni di Trump, che ha definito queste minacce "inaccettabili", alimentano un clima di incertezza globale. È il momento di osservare attentamente come evolverà questa disputa economica e diplomatica.

10.47 Dopo che il presidente Usa ha ventilato un +10% dei dazi ai Paesi Brics, Pechino, che ne fa parte, ha detto che i Brics "non cercano lo scontro". Così il portavoce del ministero Esteri cinese. "La Cina ha costantemente ribadito la sua posizione secondo cui le guerre di dazi e commerciali non creano vincitori e che protezionismo non è via d'uscita". Minacce di Trump "inaccettabili". Mentre a Rio si riunivano i Paesi Brics Trump ha detto che pensava di aumentare i dazi a Brics e a "ogni Paese che si allinea alle loro politiche anti-Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: brics - cina - inaccettabili - minacce

Brics, America Latina e Asia orientale: la Cina “arruola” il Sud globale - Mentre Cina e Stati Uniti avviano un dialogo sui dazi in un incontro cruciale in Svizzera, le parole del ministro degli Esteri Wang Yi durante il recente summit Brics in Brasile risuonano forti: «La prova di resistenza della Cina contro il bullismo commerciale è nell’interesse di tutti i Paesi».

Cina condanna Israele per l’attacco contro Iran Il 13 giugno, ora locale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione aperta d'emergenza incentrata sul conflitto tra Israele e Iran, in cui i rappresentanti della Cina e di altri Paesi hanno con Vai su Facebook

Trump congela i dazi a Messico-Canada, tratta con la Cina e minaccia l'Europa; Mosca: Risponderemo militarmente allo schieramento di missili Usa in Germania - Nalvalnaya commenta su X l'inserimento del suo nome nella lista dei terroristi.

Cina, Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump - (ANSA) – PECHINO, 07 LUG – Pechino assicura che i Brics non puntano "ad alcun tipo di confronto" dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% destinati ai Paesi "allin ... Da msn.com

Trump: «Oggi partiranno le prime lettere sui dazi». E minaccia: «Aumento del 10% ai paesi pro Brics» - Donald Trump ha confermato sul suo social Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della ... Scrive ilgazzettino.it