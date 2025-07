Ironheartun easter egg ha svelato i dettagli del patto tra Riri William e quel malvagio villain Marvel?

Nel mondo Marvel, ogni dettaglio conta e l'easter egg di Ironheart non fa eccezione. Con un colpo di scena che ha sorpreso i fan, la serie Disney+ ha svelato il patto oscuro tra Riri Williams e il malvagio Mefisto, interpretato magistralmente da Sacha Baron Cohen. Questo reveal apre nuove prospettive sul legame tra i personaggi e le trame future dell'universo Marvel, lasciandoci con il fiato sospeso e la curiosità alle stelle.

Dopo tanta attesa, le sequenze conclusive della serie Disney+ hanno introdotto finalmente uno dei più iconici villain dei fumetti Marvel Il finale di Ironheart ha finalmente introdotto la versione del MCU di Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Come la sua controparte nei fumetti, il villain sembra avere l'abitudine di fare accordi in cambio dell'anima di qualcuno. Nel caso di Parker Robbins, ciò significava dargli il "Cappuccio" (The Hood) in modo che potesse ottenere tutto ciò che voleva. Per quanto riguarda Riri Williams, ha rinunciato alla sua anima ed è stata ricompensata con la resurrezione della sua migliore amica, Natalie.