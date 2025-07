Linda Martino arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana

La scena della danza italiana in Egitto è scossa da una notizia sconvolgente: Linda Martino, riconosciuta danzatrice del ventre con oltre 2 milioni di follower su Instagram, è stata arrestata e si trova in carcere da settimane. Le accuse di oltraggio alla morale hanno acceso un dibattito acceso sui social e tra gli appassionati di danza. Le autorità italiane si sono già attivate, ma il caso resta avvolto nel mistero. Cosa riserverà il futuro a questa artista?

La danzatrice del ventre Linda Martino, nata e residente in Egitto ma con cittadinanza italiana, è stata arrestata ed è in carcere da alcune settimane. L’accusa è di oltraggio alla morale, dovuto ad alcuni video dei balli postati su Instagram dove conta più di 2 milioni di follower. Lo riporta La Repubblica, secondo cui si è già mossa l’ ambasciata italiana al Cairo chiedendo informazioni sulla donna, senza tuttavia ricevere risposta. Le autorità egiziane la considerano una loro cittadina e pertanto sono certi di non dover dare alcuna spiegazione circa la detenzione. Linda Martino arrestata in Egitto: chi è e quali sono le accuse. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Linda Martino, arrestata in Egitto la danzatrice del ventre italiana

In questa notizia si parla di: italiana - linda - martino - arrestata

Italiana arrestata in Egitto, esplode il caso: le accuse contro Linda, ecco cosa rischia - L'arresto di Linda Martino, celebre danzatrice del ventre con oltre due milioni di follower, scuote l'opinione pubblica internazionale.

Si fa chiamare Linda Martino, è una danzatrice del ventre, e in Egitto è una sorta di star. Linda è una cittadina italiana. Nata in Egitto, con parenti nel nostro Paese, in Veneto. Ha sposato un italiano e lei si è sempre definita "più italiana che egiziana". Da qualc Vai su X

Nata in Egitto, con parenti nel nostro Paese, in Veneto. Ha sposato un italiano e lei si è sempre definita "più italiana che egiziana" Vai su Facebook

Linda Martino, danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: Incita al vizio; Linda Martino, la danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: «I suoi balli provocanti incitano al viz; In Egitto è stata arrestata per oltraggio alla morale Linda Martino, una danzatrice del ventre italiana, scrive Repubblica.

La ballerina italiana Linda Martino arrestata in Egitto: “Ha offeso la morale con la sua danza” - La danzatrice del ventre italiana Linda Martino è stata arrestata in Egitto con l'accusa di offese alla morale ... Riporta fanpage.it

In Egitto è stata arrestata per oltraggio alla morale Linda Martino, una danzatrice del ventre italiana, scrive Repubblica - La Repubblica ha scritto che la polizia egiziana ha arrestato Linda Martino, una donna con cittadinanza italiana che vive da tempo in Egitto ed è molto famosa nel paese e sui social come danzatrice de ... Secondo ilpost.it