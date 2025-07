Ndidi Juve Tuttosport occhi in casa Leicester per rinforzare la mediana | la retrocessione in Championship ha attivato questa clausola! I dettagli

La Juventus guarda con attenzione al mercato inglese, puntando forte su Wilfred Ndidi del Leicester. La retrocessione dei Foxes in Championship ha infatti attivato una clausola da 10 milioni di euro, rendendo il centrocampista nigeriano un obiettivo concreto per rafforzare la mediana bianconera. L’affare potrebbe presto sbloccarsi: ecco tutti i dettagli sulla possibile mossa di mercato che potrebbe cambiare le sorti della Juventus.

