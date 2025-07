Incendio a Fiumicino capannoni in fiamme vicino all’aeroporto

Un vasto incendio ha sconvolto questa mattina l’area di Parco Leonardo, vicino all’aeroporto di Fiumicino, coinvolgendo alcuni capannoni e creando preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, divampate alle spalle del centro commerciale Da Vinci, stanno attualmente impegnando le squadre dei vigili del fuoco, mentre si cerca di contenere il rogo e garantire la sicurezza della zona. La situazione è in continuo aggiornamento e si attendono ulteriori dettagli sulle cause e sull’entità dei danni.

Un nuovo incendio nella località di Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci, è divampato stamattina. Lo fa sapere in una nota il Comune di Fiumicino sottolineando che «le.

