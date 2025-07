Inter Dumfries verso l’addio | scambio con la Fiorentina

L’estate di calciomercato si infiamma con il possibile addio di Dumfries dall’Inter, in direzione della Fiorentina. Un intrigante scambio che potrebbe rivoluzionare le strategie delle big di Serie A, con i nerazzurri pronti a ringiovanire la rosa sotto la guida di Chivu. Tra desideri di nuove sfide e ambizioni di rilancio, l’attenzione è puntata anche sul futuro di Calhanoglu e altri protagonisti: l’estate promette sorprese imprevedibili.

Nuova occasione di calciomercato proveniente dalla Fiorentina. Spunta lo scambio con l'Inter, ecco l'intreccio decisivo in casa nerazzurra: l'intreccio Un intreccio suggestivo in Serie A in vista della prossima stagione. L'Inter è pronta a rivoluzionare la rosa in ottica futura per ringiovanire così la formazione di Chivu. In tanti sono vogliosi di nuove sfide così come Dumfries e Calhanoglu: occhio anche alla situazione intorno al futuro di Sommer. Nel frattempo il presidente Marotta ha in mente un nuovo scambio con la Fiorentina per accontentare tutti.

Coco sullo scambio con Seedorf: “All’Inter solo per lavoro, milanista per sempre” - Francesco Coco, ex giocatore rossonero, ha condiviso la sua esperienza nell'intervista con la Serie A, incentrandosi sul suo passaggio all'Inter e sulle speranze di un ritorno al Milan.

