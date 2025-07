Incendio a Fiumicino in fiamme capannoni e rifiuti di una ditta di servizi ecologici | colonna di fumo nero visibile da chilometri

Un nuovo incendio si è scatenato questa mattina a Fiumicino, in località Parco Leonardo, dietro il centro commerciale Da Vinci. Una colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, segnala il gravissimo episodio che ha coinvolto capannoni e rifiuti di una ditta di servizi ecologici. La scena richiama l’attenzione sulla criticità della gestione dei rifiuti e sulla necessità di intervenire tempestivamente per tutelare la sicurezza ambientale e pubblica.

Un nuovo incendio è divampato stamane a Fiumicino, in località Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Una alta colonna di fumo nero è visibile da.

Un violento incendio si è scatenato questa mattina a Fiumicino, vicino al Parco Da Vinci, sollevando una colonna di fumo nero che si vede da chilometri di distanza.

