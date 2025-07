Hawkgirl e Lanterna Verde? Isabela Merced favorevole alla storia d’amore al cinema trai due eroi DC

Se il vostro cuore batte per le storie d’amore epiche tra supereroi, preparatevi a sorpresa: Isabela Merced, interpretando Hawkgirl nel prossimo film di Superman, sembra favorevole a un possibile romance cinematografico tra la guerriera alata e Lanterna Verde. Un’inedita svolta che potrebbe rivoluzionare le relazioni nel mondo DC, portando sul grande schermo emozioni mai viste prima. Rimanete sintonizzati, perché il futuro del cinema supereroistico potrebbe sorprenderci ancora di più!

Mentre nei fumetti Hawkgirl è tradizionalmente legata sentimentalmente a Hawkman, i cartoni animati Justice League e Justice League Unlimited hanno introdotto una relazione tra Hawkgirl e la Lanterna Verde John Stewart che ha avuto la sua buona dose di sostenitori. L’attrice Isabela Merced, che interpreta Hawkgirl nel prossimo film di Superman di James Gunn, sembra essere una fan di quella versione del personaggio, in particolare della storia d’amore tra Hawkgirl e Lanterna Verde che è stata rappresentata in diverse stagioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

