Un obiettivo del Napoli sfuma definitivamente | va al Fenerbahce!

Il mercato estivo si infiamma e le sorprese non mancano: un obiettivo clamoroso del Napoli ha preso una piega inattesa, optando per il Fenerbahce. Dopo aver concluso l’affare Dzeko con la Fiorentina, il club turco rafforza la sua rosa con un acquisto di peso, confermando la propria ambizione europea. La strategia del Fenerbahce sembra essere chiara: puntare in alto e sorprendere tutti.

Il Fenerbahce ha chiuso un un’importante operazione di mercato per l’attacco. Dopo aver ufficializzato la cessione di Edin Dzeko alla Fiorentina, il club turco si è mosso anche in entrata, dimostrando grande dinamismo nella costruzione della rosa per la prossima stagione. Proprio oggi è arrivata l’ufficialitĂ dell’ingaggio di John Duran, che approda al Fenerbahce con . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Galatasaray non si ferma a Calhanoglu e Osimhen: obiettivo Ter Stegen. E il Fenerbahce vuole Son e Milinkovic-Savic - Il calcio turco si prepara a stupire l’Europa con mosse ambiziose e colpi di scena. Mentre Galatasaray punta su Ter Stegen per rafforzare la difesa, il Fenerbahçe sogna in grande con Son e Milinkovic-Savic, puntando a conquistare prestigio internazionale.

