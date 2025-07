Phisikk du role – La terra di mezzo di Musk

In pochi mesi, la politica americana si è trasformata in un vero e proprio serial televisivo, tra colpi di scena e alleanze improvvise. E al centro di questa trama intricata, Musk si reinventa come il “centrista” nella Terra di Mezzo del maggioritarismo più duro, dando vita a un intreccio politico che affascina e sconcerta analisti e cittadini. Ma cosa cela davvero questa strategia? Scopriamolo insieme, esplorando le dinamiche di un sistema elettorale sempre più complesso e imprevedibile.

E così pure Musk si è messo a fare il “centrista” nella terra del maggioritario più hard che il mondo liberaldemocratico conosca. La cosa è interessante a prescindere per il sapore di mission impossible che circonfonde l’impresa terzopolista negli Usa ed è dunque in grado di accendere la curiosità degli studiosi di sistemi elettorali. Ma andiamo per gradi. In pochi mesi la politica americana ha preso la postura di un serial delle tv generaliste, con tanto di colpi di scena e ritmo sincopato che infila sorpresone tra una pubblicità e l’altra. Trump ovviamente è il protagonista assoluto che trascina il mondo da un pizzo all’altro dicendo battutacce, ribaltando a ora di cena quello che ha detto a colazione, forse divertendosi un sacco, ma con l’effetto surreale di vedere capi di Stato costretti a prenderlo sul serio e a battergli le mani ogni tanto per non farlo arrabbiare di più. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Phisikk du role – La terra di mezzo di Musk

