Si ribalta con l’auto e finisce in un campo a Cascina

Nella calma della notte, un terribile incidente ha scosso Cascina: un’auto si è rovesciata in un campo di via Tosco Romagnola, lasciando il conducente intrappolato tra le lamiere. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, liberando e soccorrendo il ferito. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere sempre massima attenzione alla guida, soprattutto nelle ore più silenziose della notte.

CASCINA – Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo. È successo a Cascina dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere il conducente. I fatti risalgono alla notte trascorsa, intorno alle 2, in via Tosco Romagnola. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il ferito dall’autovettura per poi consegnarlo al personale sanitario. La squadra ha poi messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi di loro competenza e per chiarire la dinamica della carambola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it