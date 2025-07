La nuova Roma di Gasperini | tutti gli obiettivi di mercato

Con l’arrivo di Gasperini sulla panchina, la Roma si prepara a una rivoluzione tattica e strategica. Il tecnico ex Atalanta mira a costruire una squadra più dinamica, con nuovi innesti pronti a cambiare volto al club. Ma quali saranno le sorprese sul campo? Ecco come potrebbe essere la formazione giallorossa con tutti gli obiettivi di mercato raggiunti, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Come cambierà la Roma con il nuovo corso targato Gasperini? Il tecnico si aspetta diversi innesti e la squadra potrebbe risultare completamente diversa: ecco come sarebbe la sua formazione con tutti gli obiettivi di mercato.

