Accusa un malore mentre si trova in spiaggia Salvato dal pronto intervento dei sanitari e trasportato in ospedale in eliambulanza E’ successo ieri a Formia

Una tranquilla domenica al mare si è trasformata in un attimo in una corsa contro il tempo a Formia, quando un uomo di 59 anni ha accusato un malore improvviso sulla spiaggia del Lido Santo Janni. Salvato grazie all’intervento rapido dei sanitari e trasportato in eliambulanza, l’episodio ha messo in evidenza l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza. Restate aggiornati su questa vicenda e tante altre notizie cruciali...

Un drammatico episodio ha rischiato di sconvolgere una tranquilla domenica mattina al mare ieri a Formia; un 59enne ha infatti accusato un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia del Lido Santo Janni. Il bagnante, originario di Villaricca, in provincia di Napoli, stava trascorrendo una giornata al mare con amici e familiari quando, senza preavviso, ha manifestato segni di grave malessere. Intervento tempestivo dei bagnini e del 118. Immediatamente soccorso dai bagnini, il personale di salvataggio ha prontamente allertato il 118, che è giunto sul posto in pochi minuti per avviare le operazioni di rianimazione.

