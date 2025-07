Disperso in Presolana per tutta la notte | 84enne ritrovato all’alba sta bene

Dopo una lunga notte di angoscia, l'84enne scomparso nella zona della Presolana è stato ritrovato all’alba in buone condizioni. La sua scomparsa aveva generato un intenso fervore tra amici, familiari e soccorritori, che hanno mobilitato ogni risorsa disponibile. Grazie all’impegno instancabile dei tecnici del Soccorso alpino, la speranza si è trasformata in sollievo. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la rapida reazione in situazioni di emergenza.

Castione. Una notte fuori casa, poi l’allarme rientrato all’alba. Un uomo di 84 anni si è perso nella serata di domenica 6 luglio nella zona della Presolana: è stato ritrovato nelle prime ore di lunedì mattina, infreddolito e affaticato, ma in buone condizioni generali. L’intervento di ricerca ha impegnato per tutta la notte i tecnici del corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Clusone della VI Delegazione Orobica. La centrale operativa ha attivato i soccorsi in seguito alla segnalazione del mancato rientro dell’uomo: le ricerche sono cominciate dall’ultima posizione nota, fornita da un dispositivo di localizzazione AirTag, che indicava il parcheggio da cui parte la strada per il Salto degli Sposi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Disperso in Presolana per tutta la notte: 84enne ritrovato all’alba, sta bene

