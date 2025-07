Zogno dopo la constatazione amichevole finisce in un pozzo profondo 5 metri

Una giovane di Zogno si imbatte in un incidente che poteva finire in tragedia: dopo un disguido durante uno scontro stradale, finisce in un pozzo profondo 5 metri. La causa? un tombino aperto, nascosto dall’oscurità e lasciato in posizione instabile. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza urbana e la vigilanza condivisa, affinché nessuno si trovi mai più di fronte a simili pericoli.

L’INCIDENTE. Complice l’oscurità le è sfuggito alla vista un tombino aperto, non si sa per quale motivo, con coperchio appoggiato in diagonale. Disavventura per una giovane a Zogno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Zogno, dopo la constatazione amichevole finisce in un pozzo profondo 5 metri

In questa notizia si parla di: zogno - constatazione - amichevole - finisce

Zogno, dopo la constatazione amichevole finisce in un pozzo profondo 5 metri; Bergamo città .

Zogno, dopo la constatazione amichevole finisce in un pozzo profondo 5 metri - Alla fine la 22enne se l’è cavata con un problema a una caviglia ed è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le cure del caso. Secondo ecodibergamo.it

Constatazione amichevole: come compilarla correttamente - Sky TG24 - La constatazione amichevole, nota anche come Modulo CAI (Certificato di Incidente) o CID (Certificato di Incidente Stradale), è un modulo da compilare in caso di incidente stradale in cui siano ... Segnala tg24.sky.it