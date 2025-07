Benevento Under 17 tesserato il 2009 Sergio Liguori | arriva dalla ‘Cesare Ventura’

Sergio Liguori, talentuoso terzino sinistro nato nel 2009, è il nuovo volto del Benevento Under 17. Cresciuto nella scuola Calcio “Calciolandia” e poi nell’Asd Cesare Ventura, ha conquistato tutti con le sue qualità, firmando un contratto biennale nel settore giovanile. La sua determinazione e talento promettono grandi traguardi: ora, il suo percorso nel calcio professionistico inizia ufficialmente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il terzino tutto sinistro Sergio Liguori c?asse 2009, originario della provincia di Benevento, cresciuto nella scuola Calcio “Calciolandia” e successivamente approdato all’Asd Cesare Ventura, nonostante l’interesse di altre società, ha firmato un contratto biennale nel settore giovanile under 17 del Benevento Calcio. Il 2009 è reduce da un ottimo campionato con l’Under 16 Regionale della “Cesare Ventura” dove ha disputato la fase Gold risultando uno dei migliori elementi della Campania nel suo ruolo. Ora l’inizio di questa nuova avventura con l’Under 17 del Benevento, squadra che nell’ultima stagione ha sfiorato il titolo di campione d’Italia di Serie C perdendo solo in finale con la Ternana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it