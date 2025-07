Vincenzo Albanese | Voglio provare a vincere una tappa in questo Tour Sogno la maglia azzurra

Vincenzo Albanese sogna in grande: conquistare una tappa al Tour de France e indossare la maglia azzurra. Tra gli undici italiani questa edizione, il suo nome si fa notare per il recente successo alla Tour de Suisse. Pronto a sfidare le insidie francesi per la prima volta, Albanese è determinato a lasciare il segno. La sua passione, il talento e la voglia di vincere lo spingono a puntare in alto: il sogno è a portata di pedalata.

Sono undici gli italiani presenti a questa edizione del Tour de France, tra questi balza all’occhio il nome di Vincenzo Albanese. Il portacolori della EF Education EasyPost è reduce dal convincente successo di tappa al Tour de Suisse (la seconda la Aarau – Schwarzsee) e a sua volta pronto a testarsi per la prima volta in Francia: “ Ho sempre seguito il Tour in tv – ha raccontato Albanese -. Partecipare per la prima volta mi rende davvero felice. È stato un percorso difficile per arrivare fin qui. Negli anni ho avuto qualche battuta d’arresto e ho dovuto allenarmi duramente per tornare più forte di prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vincenzo Albanese: “Voglio provare a vincere una tappa in questo Tour. Sogno la maglia azzurra”

In questa notizia si parla di: tour - albanese - vincenzo - tappa

Ciclismo, il valdarnese Vincenzo Albanese da sabato al Tour - Il valdarnese Vincenzo Albanese si prepara a vivere un’emozionante avventura al Tour de France, un palcoscenico internazionale che rappresenta il culmine di una carriera ricca di sacrifici e successi.

Vincenzo Albanese conquista la vittoria nella seconda tappa del Tour de Suisse con il tempo di 3h55'57" e alla media di 45,01 km/h. Alle sue spalle Fabio Christen e Lewis Askey completano il podio, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Romain Vai su Facebook

Giro di Svizzera 2025, volata vincente di Vincenzo Albanese ! Vai su X

Tour de France 2025, la EF punta alle tappe con una selezione completa in cui trova posto anche Vincenzo Albanese; Dal Valdarno alla corsa a tappe francese che scatta sabato. Albanese, così Reggello vola al Tour; TOUR DE SUISSE. COLPACCIO DI VINCENZO ALBANESE, 8° POSTO PER BURATTI.

Ciclismo: il valdarnese Albanese al suo primo Tour de France - Al Tour de France è presente anche Simone Velasco, classe 1995, della XDS Astana Team, già campione italiano in linea professionisti. Da lanazione.it

Vincenzo Albanese al via del Tour de France - EasyPost, sarà impegnato da domani (sabato 5 Luglio) nel Tour de France (partenza da Lille, arrivo a P ... Secondo valdarnopost.it