Stefano Travaglia torna a vincere un Challenger a Modena

Stefano Travaglia torna a sorridere nel circuito Challenger, dimostrando che la passione e la determinazione non hanno età. A 33 anni, e dopo un periodo di alti e bassi, l’ascolano conquista il suo sesto titolo battendo in finale il talento brasiliano Thiago Seyboth Wild. Un cammino sorprendendente, iniziato dalle qualificazioni e coronato con una vittoria che conferma la sua tenacia e il suo grande spirito competitivo. La vittoria a Modena segna un’importante rinascita per Travaglia, pronto a riscrivere il suo destino tennistico.

Stefano Travaglia, evidentemente, dice che sì, è ancora il momento per festeggiare un titolo sul circuito Challenger. A 33 anni, e dopo un paio di stagioni non felici, arriva per lui il sesto successo di categoria, ottenuto a Modena battendo in finale per 6-4 6-3 il numero 4 del tabellone, il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Un cammino inatteso, quello dell’ascolano, cominciato dalle qualificazioni e con nomi che godono di un buon credito, quelli di Alexander Weis (6-4 6-4) e di Giovanni Fonio (6-2 2-6 6-4). Al primo turno, eliminato il francese Geoffrey Blancaneaux per 7-6(4) 6-4. Al secondo, invece, fuori causa il numero 6 del seeding, l’argentino Thiago Agustin Tirante, dopo una gran lotta finita 2-6 7-6(5) 7-6(3). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stefano Travaglia torna a vincere un Challenger a Modena

Grandissimo risultato di Stefano #Travaglia : il 33enne ascolano vince il torneo #ATPChallenger di Modena battendo Thiago Seyboth Wild 6°Challenger in carriera per @stetone91 , che guadagna oltre 70 posizioni rientrando in top250 #tennis #AT Vai su X

Thiago Seyboth Wild vs Stefano Travaglia È tempo di finale al Modena Challenger 2025 – 41° Memorial E. Fontana. Chi scriverà il suo nome nella storia? INGRESSO GRATUITO #clublameridiana #modenachallenger2025 #finals #singlesfinal #atp #torn Vai su Facebook

