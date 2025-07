5 cocktail ispirati ai personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie

Per celebrare i 160 anni di "Alice nel Paese delle Meraviglie", Anthology by Mavolo presenta Alice’s Wonderdrinks: cinque cocktail ispirati ai personaggi più amati di questa fantastica avventura. Sognare è l’unica libertà che nessuno potrà ostacolare, e con questi drink scoprirai un universo dove tutto è possibile, lasciandoti guidare dalla magia e dall’immaginazione. Preparati a entrare in un mondo incantato, dove ogni sorso racconta una storia.

Per celebrare i 160 anni di "Alice nel Paese delle Meraviglie", Anthology by Mavolo presenta Alice's Wonderdrinks. "Sognare è l'unica libertà che nessuno potrà ostacolare", questa frase pronunciata dal Cappellaio Matto in "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie" è un invito a varcare la soglia dell'immaginazione e a perdersi in un mondo dove tutto è possibile. È una delle più simboliche battute tratte dalla leggendaria opera di Lewis Carroll: un romanzo che racconta un mondo immaginario, popolato da personaggi iconici rimasti nella memoria di ogni lettore. Dal Bianconiglio allo Stregatto, passando per la Regina di Cuori, il Cappellaio Matto e la protagonista Alice: figure davvero fuori dal comune, ognuna con un carattere che contribuisce a rendere il racconto un viaggio affascinante tra fantasia, assurdo, allegoria e profondità simbolica.

