Texas oltre 80 morti per l' alluvione si cercano ancora dispersi

Le inondazioni catastrofiche in Texas hanno causato oltre 80 vittime, tra cui numerosi minori, lasciando le comunità devastate e ancora in cerca di dispersi. La tragedia si è intensificata nella contea di Kerr, dove i soccorritori continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie. Mentre il presidente Trump ha dichiarato lo stato di calamità e si prepara a visitare le zone colpite, la speranza di ritrovare vite ancora in bilico rimane viva.

Hunt (Texas), 7 lug. (askanews) - Il bilancio delle vittime delle inondazioni nello Stato del Texas è salito ad almeno 82 persone, tra le quali ci sarebbero 28 minori secondo le autorità locali. Il maggior numero di vittime è stato registrato nella contea di Kerr, dove sono stati confermati almeno 68 morti. Qui il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato lo stato di calamità. E venerdì dovrebbe recarsi nelle zone colpite dal disastro. E mancano ancora all'appello una decina di ragazze che erano al Camp Mystic, il campo estivo travolto dalle acque del fiume Guadalupe. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha detto che lo Stato sta impiegando tutte le risorse disponibili, compresa la Guardia Nazionale, per fronteggiare le "devastanti" alluvioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Texas, oltre 80 morti per l'alluvione, si cercano ancora dispersi

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

